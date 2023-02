Milleproroghe | De Poli | ' proroga pensione medici in convenzione con Ssn'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - “Una buona notizia: è stato approvato nelun emendamento che consentirà alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, fino al 31 dicembre 2026, di trattenere in servizio fino all'età di 72 anni, su richiesta degli interessati, iin regime dicon il SSN. E' una misura che intende rispondere alle esigenze della nostra sanità pubblica con l'obiettivo di garantire i livelli essenziali di assistenza ai nostri Cittadini”. Lo dice il senatore Antonio De. "La questione della carenza del personale sanitario è molto sentita dalle comunità nei territori. In questo provvedimento, come maggioranza, abbiamo voluto fortemente introdurre diverse misure volte a contrastare questo problema, ad affrontare le criticità attuali e a valorizzare le professionalità della nostra ...

... con la Bilancio , entrerà nel vivo del confronto sul decretocon l'obiettivo di ... Maurizio Lupi e, in platea, svariati esponenti della maggioranza e del Governo come Antonio De...Lo scorso giovedì le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato avevano respinto come "improponibile" l'emendamento 4.138 al decretopresentato Antonio De(Cd'I - NM) con il quale si proponeva di mantenere in servizio i medici fino a 72 anni. Oggi sembra avere invece buone possibilità di passare il vaglio del ...

