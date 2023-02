Milano | Salvini contestato | “Razzista | San Siro non ti vuole”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “, Sannon ti”. Con questo slogan qualche decina di manifestanti ha fatto irruzione in piazzale Selinunte, a, durante il sopralluogo del vicepremier e ministro delle Infrastrutture con l’assessore regionale alla casa Alan Christian Rizzi nel quartiere popolare di San. Il manifestanti del centro sociale Cantiere, di Spazio di Mutuo Soccorso e del comitato Abitanti Sanhanno sventolato le bandiere per chiedere “stop sfratti, sgomberi e pignoramenti”. Immediato l’intervento di carabinieri e polizia in tenuta antisommossa, che hanno contenuto i manifestanti, mentre il ministroproseguiva a scattare selfie con i sostenitori, prima di lasciare la zona. “Lega ladrona, San ...