Milano | rapina allo studio musicale de ?Il Pagante? | Panzera sequestrato insieme a 5 dipendenti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Paura per unain casa. È quella del fenomeno?Il? la casa discograficata martedì pomeriggio in via Oriani a. La società...

La notizia del drammatico episodio è arrivata anche a: 'Luca ha attraversato tanti momenti ... La pista battuta dagli investigatori al momento resta quella delladegenerata in aggressione. ...a mano armata nella casa discografica 'E Ventures' a, che gestisce tra gli altri anche il fenomeno musicale 'Il Pagante'. Il fondatore Guglielmo Panzera, 29 anni, martedì è stato legato ...

Accoltellato alla stazione Termini per una rapina, grave un 46enne di Milano AGI - Agenzia Italia

Milano, scende dal bus e viene minacciato con un coltello: via 1000 euro in contanti MilanoToday.it

Roma, accoltellato alla Stazione Termini: è un milanese di 46 anni IL GIORNO

Milano, i due ragazzini pestati e rapinati dal branco nel parco sotto i grattacieli MilanoToday.it

Rapina a mano armata nella casa discografica "E Ventures" a Milano, che gestisce tra gli altri anche il fenomeno musicale "Il Pagante". Il fondatore Guglielmo Panzera, ...Due coltellate al fianco per aver reagito alla rapina e alla stazione Termini torna la paura. Sull’agguato di domenica sera in via Giolitti, a pochi metri dallo scalo ferroviario, sono in ...