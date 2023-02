Milano | il sindaco toglie le colonie estive ai bambini! Mancano 3 milioni? Te li do io!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quasi 10mila turni di vacanza per i bambini milanesi sono stati cancellati. Il viceAnna Scavuzzo spiega: “di euro per 41 centri estivi Scuola primaria e 5 case vacanza” (questi sono i siti dei due progetti presso le Case Vacanza: www.progettoscuolanatura.it e www.progettoestatevacanza.it). Che i genitori che lavorano o hanno scarsi mezzi economici si arrangino! Proprio una bella decisione di sinistra:i soldi? Tagliamo le vacanze aiBravo signor! Complimenti. Ma chi sei? Erode? Prendersela con i più piccoli è facile! Ma visto che parliamo di bambini che hanno bisogno di andare a respirare un po’ di aria pura, visto cheè una camera a gas e le chiacchiere stanno a zero! Caro Beppe Sala: ti servono 3 ...