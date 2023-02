Milano-Cortina | svelate a Sanremo le due finaliste del concorso per la mascotte

(Di giovedì 9 febbraio 2023)nel corso della seconda serata del Festival dile due propostedeldi idee "La scuola per ledi2026"

La Olimpiadi ditornano all'Ariston. Dopo la scelta dell'inno, l'anno scorso, quest'anno gli spettatori sono chiamati a votare la mascotte simbolo dei giochi del 2026. Il concorso Durante la seconda ...Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi hanno svelato al pubblico le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per le Mascotte di2026". L'iniziativa, lanciata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali2026 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ...

Milano-Cortina: bozzetto scuola calabrese in corsa mascotte Agenzia ANSA

Milano-Cortina, alzabandiera simbolico a tre anni dal via BlogSicilia.it

Milano-Cortina 2026, tra tre anni esatti il via alle Olimpiadi invernali TrevisoToday

Svelate nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026". L'iniziativa, lanciata dal Comitato Or ...L'iniziativa, lanciata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha coinvolto ...