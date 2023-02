Milan-Torino con 65mila spettatori e un traguardo da record | PM News

Nella prossima sfida di Serie A a San Siro contro il, ilnon scenderà in campo con la coppa Lukic - Ricci Nella prossima sfida di Serie A a San Siro contro il, ilnon scenderà in campo con la coppa Lukic - Ricci. Il primo non ...L'occasione c'è venerdì contro ila San Siro, con i granata che invece sono lanciati e in fiducia, vincendo potrebbero arrivare addirittura a - 5 dal. Poi ci sarà l'andata degli ottavi ...

Milan-Torino, arbitra Ayroldi, al Var c’è Chiffi Toro.it

Milan-Torino: arbitra Ayroldi Milan News

Milan-Torino, le designazioni: arbitra Ayroldi, al VAR c’è Chiffi Toro News

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto in casa Milan. In vista della partita contro il Torino le sensazioni sono quelle di vedere i rossoneri nuovamente con la difesa a 3. Non è da escludere ...Dove vedere in tv Udinese-Sassuolo, sfida valida per la ventiduesima giornata della serie A 2022/2023, in programma alla Dacia Arena domenica 12 Febbraio alle ore 12.30. Venerdì 10 Febbraio alle ore 2 ...