Milan | Pioli | “Tomori e Bennacer disponibili per il Tottenham”

Ritornare alla vittoria e scacciare questo momento complicato. È questo l'obiettivo deldi Stefanoche venerdì 10 febbraio alle ore 20:45 aprirà il 22° turno di Serie A . A San Siro, arriva il Torino di Ivan Juric che sta vivendo un buon momento di forma e che ha eliminato ...Ilnon cambia il modulo a tre difensori già sperimentato contro l'Inter e Stefanonon si cura delle critiche piovutegli addosso all'indomani del derby: "Non credo ci siano sistemi vincenti o ...

Sui momenti delicati già vissuti: "Io resto sereno, come sto importa a pochi. Importa come giocherà il Milan. È un momento che fa parte del calcio, più difficile di altri. Non è mai mancata… Leggi ...In vista del match contro il Torino, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione in casa rossonera dopo un inizio di 2023 horror: "Io sono molto concentrato e motivato perché ...