Milan | Pioli | “In campo abbiamo avuto sensazioni diverse dall’allenamento”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'allenatore delStefanoha parlato in conferenza stampa di cosa non è scattato nelle ultime partite

- TORINO- Stefanoha parlato alla vigilia della gara casalinga che ildisputerà contro il Torino. Così il tecnico rossonero sul difficile momento: ' Siamo consapevoli che ...Tutti danno la colpa a, a mio avviso giustamente, perchè si è montato la testa ed ha portato i giocatori il 31 dicembre e dopo la sconfitta con l'Inter a Milanello; a Tatarusanu, per le mancate ...

Milan-Torino, in diretta dallo stadio San Siro: guarda in diretta streaming la partita, fondamentale per il campionato delle due squadre.