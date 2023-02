Milan | Ibrahimovic | “Mi dispiace di essere stato fuori così tanto”

Le parole dia MilanTV: "I tifosi ti danno adrenalina, carica, ti da passione. Tutti stiamo lavorando per cambiare qualcosa" Zlatanha parlato ai microfoni diTv della situazione. Ecco le parole dell'attaccante del: ...MILANO " "Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica". Scalpita, Zlatan, desideroso di tornare a dare una mano al suo, in piena crisi di identità e di risultati. "Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi " spiega l'...

L'ultima presenza di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan risale allo scorso 22 maggio, quando sul campo del Sassuolo i rossoneri vincevano lo Scudetto. Poi l'infortunio e ...Il Milan, infatti, dovrà ben valutare le condizioni di Ibrahimovic, ripartendo con ogni probabilità da Giroud, mentre Origi potrebbe finire per essere ceduto. Attenzione massima in difesa, il reparto ...