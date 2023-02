Milan | Ibrahimovic | “L’atmosfera nel gruppo è al top”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il calciatore del, Zlatan, ha parlato del periodo dei rossoneri e deldei giocatori in questo periodo

Le parole dia MilanTV: "I tifosi ti danno adrenalina, carica, ti da passione. Tutti stiamo lavorando per cambiare qualcosa" Zlatanha parlato ai microfoni diTv della situazione. Ecco le parole dell'attaccante del: ...MILANO " "Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica". Scalpita, Zlatan, desideroso di tornare a dare una mano al suo, in piena crisi di identità e di risultati. "Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi " spiega l'...

Ponciroli: "Il Milan ha bisogno del suo leader, ovvero Re Zlatan. Mai scommettere contro Ibrahimovic" Milan News

Milan, clamorosa svolta per Ibrahimovic | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan, allenamento personalizzato per Ibrahimovic, Bennacer e Tomori. Palestra per Maignan TUTTO mercato WEB

Allenamento Milan: le ultime su Tomori, Bennacer e Ibrahimovic | PM News Pianeta Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) su De ...L'ultima presenza di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan risale allo scorso 22 maggio, quando sul campo del Sassuolo i rossoneri vincevano lo Scudetto. Poi l'infortunio e ...