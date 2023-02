A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, procuratore ed ex calciatore di Napoli,ed Inter: Pensieri sulla scelta di formazione conservativa di Pioli "Francamente non ne ho capito le ragioni. Sono rimasto sorpreso, va ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, procuratore ed ex calciatore di Napoli,ed Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Pensieri sulla scelta di formazione conservativa di Pioli "...

Milan, Damiani: “La questione rinnovo ha influito su Leao, lo vedo perso” Pianeta Milan

Milan, Damiani su Leao: "La questione rinnovo lo ha influenzato" Sportitalia

Milan, Damiani gelido su Leao e Pioli | Top News Sportevai.it

Damiani: "Qualche giocatore del Milan non è al massimo della condizione. Se si riprendono il Milan... Milan News

TMW Radio - Damiani su Lazio-Milan: "Rossoneri non in un grande momento, ma non si può fare sempre... Milan News

Damiani su Leao: «Credo che la vicenda rinnovo abbia influito sul ragazzo». Le parole del procurato sull’esterno rossonero Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio di Rafael Leao. Ecco ..."Il rinnovo di Leao È un discorso tra gli agenti del ragazzo e la società". A dirlo è il procuratore Oscar Damiani che, intervenuto ai microfoni ...