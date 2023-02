Milan | Calabria | “Accettiamo le critiche | ma non le innumerevoli falsità Basta con assurde illazioni”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilsta attraversando il suo momento più difficile sotto lo gestione di Stefano Pioli e nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni in merito alle possibili cause del crollo di rendimento della squadra. A mettere a tacere tutte queste voci ci ha pensato il capitano rossonero Davideche, attraverso una Instagram story, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Vincere o perdere, come le, fanno parte di questo mondo. Lee siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che nonin maniera assoluta sono leche da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si ...

Out, con Saelemaekers a tutta fascia, e Thiaw al posto di Gabbia in difesa. Questa la probabile formazione del: (3 - 4 - 3) Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, ...8 Davidenon ci sta. Il capitano del, attraverso il proprio profilo instagram, ha preso parola per zittire le numerose voci che si susseguono sui social network e che riguardano numerosi ...

Accuse e falsità social, Calabria non ci sta: “Basta con queste assurde illazioni” Spazio Milan

Milan, Calabria: “Basta illazioni assurde e falsità, siamo un gruppo sano” GianlucaDiMarzio.com

Milan, lo sfogo di Calabria: “Basta con queste assurde illazioni” Pianeta Milan

Milan, screzi nello spogliatoio Calabria sbotta sui social (FOTO) AreaNapoli.it

Milan, Calabria esce e la fascia passa a Kjaer e non a Theo Hernandez: la ricostruzione TUTTO mercato WEB

Eccezion fatta per la vittoria di misura a Salerno, l’ultimo mese del Milan è stato tutt’altro che entusiasmante ... spuntate voci assurde che hanno visto come protagonista Davide Calabria ed alcuni ...Davide Calabria non ci sta. Il capitano del Milan, attraverso il proprio profilo instagram, ha preso parola per zittire le numerose voci che si susseguono sui social network e che riguardano numerosi ...