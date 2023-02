Milan | Biasin | “I rossoneri si sono consegnati all’Inter”

Il derby di ieri sera ha visto trionfare l'Inter di Inzaghi, che si conferma seconda in classifica e accentua le difficoltà deldi Pioli. Parla FabrizioVittoria nel derby per l'Inter che supera ilcon un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Una gara per larghi tratti anche dominata per i nerazzurri che ...Ma le colpe di Pioli nell'attuale crisi delsono così evidenti Fabrizio, giornalista di Libero , ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TvPlay, del ...

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...INASPETTATO – Fabrizio Biasin ha commentato così il Derby di Milano e la stagione dell’Inter, in collegamento per Tutti Convocati: «Al Derby non potevo credere che il Milan stesse giocando così a fine ...