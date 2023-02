(Di giovedì 9 febbraio 2023) 'Possiamo chiedere alle persone di riprendere iirregolari, ma dobbiamo offrire linee di migrazione regolare. Perché, in primo luogo, l'ha bisogno dei. E, in secondo luogo, è ...

Perché, in primo luogo, l'Europa ha bisogno dei. E, in secondo luogo, è un modo per trattare meglio con i nostri partner in tutto il mondo', ha detto ancora. Meloni: 'Grandi passi ...... immancabile, Viktor Orban: in vista del Consiglio europeo sul dossierprende forma un ... E l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep, ad una manciata d'ore dal summit dei ...

Migranti, Borrell: "La 'Fortezza Europa' non può essere la soluzione" | La Polonia: "Sigillare i confini" TGCOM

Da Orban ad Atene, il fronte dei muri per i migranti nell'Ue - News ... ANSAmed

Tajani, 'Balcani priorità Italia, decisivi per flussi migranti' - Politica ... ANSAmed

Euroagenda: avvenimenti dal 6 al 12 febbraio - Agenzia ANSA

Che fine ha fatto l’inviato speciale dell’Ue per il Golfo L'HuffPost

Sul nodo migranti "la 'fortezza Europa' non è una soluzione". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell entrando al vertice straordinario dei leader europei. "Il problem ...Francoforte (Germania), 9 feb. (LaPresse) - "La 'Fortezza Europa' non è una soluzione. La migrazione è antica quanto l'umanità". Lo ha detto Joseph Borrell, ...