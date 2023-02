Miglior tecnico Fifa | candidati alla vittoria Ancelotti | Guardiola e Scaloni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Carlocompeterà per ‘allenatore’ della. Ildel Real Madrid, che si è qualificato per la finale del mondiale per club e va a caccia dell’ennesimo trofeo, è nella terna del best coach insieme aldel Manchester City, Pepe Lionel, ct dell’Argentina. L’annunciazione del vincitore sarà il prossimo 27 febbraio in una cerimonia a Parigi. SportFace.

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per 'allenatore' della Fifa. Ildel Real, che si è qualificato per la finale del mondiale per club e va a caccia dell'ennesimo trofeo, è nella terna del best coach in compagnia dell'...Un po' d'Italia nella cerimonia di consegna del The Best Fifa, in programma il 27 a Parigi. Carlo Ancelotti, infatti, è uno dei tre finalisti per il premio diinsieme a Pep Guardiola e a Lionel Scaloni. Le votazioni, riservate ai capitani e agli allenatori delle nazionali, ma anche ai giornalisti e ai tifosi, si sono chiuse il 18 dicembre e ...

Calcio: miglior tecnico Fifa, Ancelotti nella terna finale - Calcio Agenzia ANSA

Ancelotti finalista del Best Fifa: è in lotta con Scaloni e Guardiola come miglior tecnico La Gazzetta dello Sport

Carlo Ancelotti candidato al premio miglior allenatore FIFA Calcio e Finanza

Miglior tecnico Fifa: candidati alla vittoria Ancelotti, Guardiola e ... SPORTFACE.IT

Lega Serie A, Spalletti miglior tecnico di gennaio Agenzia ANSA

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real, che si è qualificato per la finale del mondiale per club e va a caccia dell'ennesimo trofeo, è nella terna ...Si tratta del premio assegnato dal massimo organo calcistico mondiale che premia colui che è stato il miglior allenatore di compagini maschili ... allenatori e che comprendeva anche il commissario ...