Mi hanno pagato le azioni con conchiglie

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La Borsa africana ieri è crollata. Ho telefonato a Nassau dove tengo diverse. L’impiegato: “Amico! Non ci risulta l’esistenza di questi titoli azionari. Non disturbare più, ciao!”. Lein questione erano della Shell African Corp. Valore nominale cinque scellini ugandesi. L’ultima volta che ho visto quanto la davano, c’era una conchiglia. In pratica di 35 mila, mi danno 35 mila(di quelle brutte, che trovi a quintali sulla spiaggia). Avevo investito in euro 130 mila. Questo non giustifica che in occidente abbiamo il brutto vizio, se una cosa non funziona, di dire: “Non siamo mica in Burundi”. Nei campionati di calcio di serie A in Africa, quando una squadra arriva in trasferta e trova un brutto stadio, dice: “Dove siamo, in Italia?”, e giù tutti a ridere. Altri che G7, siamo retrocessi nel ...