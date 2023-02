“Mi è esplosa la pancia…” | ex di Uomini e Donne sotto choc

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 febbraio 2023)continua la sua messa in onda, ma non mancano anche all’esterno del programma ogni volta tantissimi ex protagonisti che animano la scena del gossip italiano. Proprio una delle ex troniste del dating show condotto da Maria De Filippi ci ha tenuto ha fare un importante annuncio che ha lasciato un po’ i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.