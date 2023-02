Mezkal | ecco chi è il nuovo cantante di Amici chiamato da Rudy Zerbi

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si chiama(come il super alcolico messicano col verme, che però si scrive mezcal con la ‘C’ al posto della ‘K’) ildi22da– come sottolineato nell’articolo dedicato alle anticipazioni – non è ancora un alunno ufficiale di22 ed è consapevole anche della possibilità che potrebbe non diventarlo mai. Ad oggi è infatti lì sospeso perchédain qualità di ipotetico ed eventuale sostituto di un suo allievo. Se gli va bene, quindi, nel corso delle prossime puntate potrebbe prendere il banco di Aaron, di Piccolo G o di Jore. Il più a rischio dei tre sarebbe proprio quest’ultimo. La stessa Maria De Filippi ha ...