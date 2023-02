(Di giovedì 9 febbraio 2023) 'Unaper l'Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il presidente ucraino Volodymyrsarà presente almento europeo per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della ...

'Una giornata storica per l'Europa', aveva detto poco prima. 'Benvenuto a casa, benvenuto ... Il presidente ucraino è partito dalla capitale francese insieme a Emmanuel Macron esi ...È quanto afferma il presidente dell'Eurocamera, Roberta. 'Benvenuto a Bruxelles, caro Volodymyr Zelensky. Nel cuore della famiglia europea, a cui appartiene l'Ucraina. Sosterremo l'Ucraina in ...

Metsola: “Oggi è una giornata storica per la Ue, Zelensky parla all’Eurocamera” Globalist.it

Zelensky oggi al Parlamento europeo. Metsola: «Giornata storica ... Alto Adige

Ucraina ultime notizie. SpaceX, stop a uso Starlink a Kiev per controllare i droni Il Sole 24 ORE

Europarlamento: Metsola ricorda Sassoli e annuncia una stretta sulla trasparenza - ItaliaOggi.it Italia Oggi

David Sassoli: Metsola (presidente Parlamento Ue), "i suoi valori di ... Servizio Informazione Religiosa

BRUXELLES. "Una giornata storica per l'Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarà presente al Parlamento Europeo questa mattina. Per rivolgersi ai ...Volodymyr Zelensky sarà presente al Parlamento europeo per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della democrazia europea. È quanto afferma il presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola.