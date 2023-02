Metsola a Zelensky | Ucraina è Europa e il vostro futuro è nell' Ue

"L'Ucraina è Europa e il vostro futuro è nell'Unione europea". Lo ha detto la Presidente del Parlamento europeo Robertaaccogliendo il presidente ucraino Volodymyr. "Siamo con voi e rimarremo con voi per tutto il tempo che serve. Voi vincerete. Gloria all'Ucraina" 9 febbraio 2023Sull'invio dei jet militari occidentali, il capo dell'ufficio presidenziale dibatte: "La questione della fornitura di armi a lungo raggio e jet militari all'Ucraina è stata risolta",...

"Noi apparteniamo e saremo un Paese membro dell'Unione euorpea", Kiev "vincerà": con piglio fiducioso e toni da battaglia Volodymyr Zelensky ha debuttato davanti al Parlamento europeo - riunito in ...