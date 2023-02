Metro Linea 1 chiusa | città di nuovo nel caos

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La chiusura dellapolitana fino alle 16.45 è legata a prove tecniche per il secondo dei nuovi treni che dovrà entrare in servizio. Non sono previste navette bus sostitutive. E non mancano le polemiche

VIDEO | Visita notturna di Gualtieri sotto la metro: ecco come vengono sostituiti i binari della linea A RomaToday

Metro A, ancora uno stop: un problema tecnico blocca la linea tra Ottaviano e Battistini RomaToday

Metro A Roma, riattivata la circolazione tra Ottaviano e Battistini Fanpage.it

Metro A Roma, treni fermi tra Ottaviano e Battistini per oltre un'ora: folla sui bus e traffico. Atac: «Guasto risolto» Corriere Roma

Metro Linea 1 al Rione Sanità di Napoli entro il 2026, scavi nel sottosuolo: 2 anni di lavori Fanpage.it

