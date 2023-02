Meteo Roma del 09-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo congeli per lo più soleggiati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza di cielo sereno e qualche nuove sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni con Cieli soleggiati su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalente di nuvolosità al sud Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni su Basilicata Calabria maltempo intenso sulla Sicilia con le oltre 200 600 metri terreno sulla Sardegna al pomeriggio ancora in Sicilia con neve oltre i 700 metri variabilità ...