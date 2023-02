Meteo | nel week end la svolta | arriva quel che nessuno si sarebbe aspettato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 febbraio 2023) PrevisioniFebbraio, la splendida notizia per milioni di Italiani: cosa sta per succedere – Gli esperti non hanno alcun dubbio: dopo la fase fredda e il maltempo che stiamo vivendo proprio in queste ore, a cavallo delend accadrà qualcosa di inatteso. Come scrive “Affari Italiani”, che ha ripreso il parere di alcunirologi, laci sarà il prossimo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 Febbraio. Un’altalena climatica che è dovuta “ai continui scombussolamenti in atto a livello europeo, con il Vecchio Continente letteralmente strattonato tra poderose avanzate dell’alta pressione da una parte e gelide correnti nord-orientali dall’altra”. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta. Leggi anche l’articolo —> Terremoto in Turchia, si parla di “epidemia sismica”: cos’è Previsioni Previsioni ...