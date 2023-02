Messina Denaro | Tumbarello risponde al gip | “Non sapevo che gli esami fossero per lui” Dai cellulari la verità sulla latitanza del boss

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Nonche fosse lui”. Così Alfonsoha risposto al gip di Palermo. Il medico di Campobello di Mazara è stato arrestato martedi pomeriggio su richiesta della procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico., secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha avuto in cura Matteo, certificando il tumore al colon e disponendo per lui 137 tra visite edmedici. Ilusava l’identità di Andrea Bonafede, assisistito dal medico di base di Campobello. Ma analizzando i tabulati telefonici gli inquirenti non hanno trovato alcun contatto tra il vero Andrea Bonafede edal 2019 in poi. In più, la segretaria del medico ha escluso di ...