Meret | «Il lavoro dei compagni mi aiuta tanto a non subire reti»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il portiere del Napoli, Alex, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha toccato diversi temi. Tra questi, anche il prossimo match, in programma domenica sera, contro la Cremonese. Di seguito le parole di: «Abbiamo tantissimo entusiasmo. Abbiamo guadagnatosulle inseguitrici e prepariamo i match domenica per domenica. Siamo concentrati sulla Cremonese e vogliamo prenderci una rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Quella gara è stata molto strana e la lotteria dei rigori non ci ha favorito. Ma sappiamo tutti che se mettiamo applicazione e voglia di vincere possiamo battere tutti». Continua il portiere del Napoli: «Con lo Spezia non è stata gara facile ma spesso ci lasciano il pallino del gioco e noi dobbiamo costruire occasioni in spazi chiusi. C’è grande consapevolezza. Sappiamo che da ...