Mercato San Severino | continuano le ricerche di Gerardo De Filippo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ansia e apprensione nell’intera comunità diSandove da diversi giorni non si hanno più notizie diDe. L’uomo di cui si sono perse le tracce, secondo quanto riporta Salerno Notizie, soffre di diabete e potrebbe trovarsi in pericolo.ledel giovane e aumentano le associazioni che si stanno impegnando per ritrovare. È stata allertata la Protezione Civile di Pellezzano che sta avviando lecol drone. Il gruppo Rangers sta collaborando con i Carabinieri della Compagnia diSan, guidati dal Luogotenente Forte. Segui ZON.IT su Google News.

L'occasione c'è venerdì contro il Torino aSiro, con i granata che invece sono lanciati e in ... In tutto questo sono state evidenti le lacune lasciate dalestivo, tra la fascia destra, il ...... Simpatizzanti Bersaglieri diStino di Livenza con il carro "Animal circus". Cinque i gruppi ... Inoltre, sabato 11 febbraio sarà anticipato l'orario della rimozione dei banchi delcittadino ...

Meteo Mercato San Severino: oggi poco nuvoloso, Giovedì 9 pioggia debole iLMeteo.it

Mercato San Severino: nei guai 25enne per spaccio e detenzione stupefacenti ZON

Controlli sulla raccolta differenziata a Mercato San Severino: diverse sanzioni Ottopagine

Gerardo De Filippo è scomparso, ansia ed apprensione a Mercato San Severino - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Mercato San Severino, droga in auto ed in casa: arrestato 25enne StileTV

Il quotidiano locale Handelsblatt, citando diversi funzionari governativi non meglio precisati, afferma che Intel avrebbe chiesto di portare i sussidi garantiti dalla Germania per la costruzione delle ...Il mercato dei Toronto Raptors non è finito. Dopo aver riportato in Canada il lungo Jakob Poeltl con uno scambio con i San Antonio Spurs, i Raptors hanno ricevuto svariate ...