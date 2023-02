Mercato NBA | clamoroso | Kevin Durant ai Suns | tutti i dettagli

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non poteva essere più stellare di così la prima mossa del nuovo proprietario dei Phoenix, Mat Ishbia. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un vero e proprio colpo da maestro che ha portato ia concludere uno scambio con i Brooklyn Nets per uno dei giocatori più talentuosi e vincenti della NBA. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.