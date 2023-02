Mengoni ha cambiato titolo | altro cantante preoccupato dal passato cancella vecchie foto | indiscrezioni sanremesi

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non soltanto Madame, pare che anche Marcoabbiaildel suo pezzo sanremese. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia il brano che ilha portato al Festival di Sanremo 2023 avrebbe dovuto intitolarsi ‘Due Punti‘. Cambioper Marco, Tananai e Madame. “Ecco ilche Marco aveva scelto e poi ha. Quello di Madame, “Pu***ne”, aveva fatto molto discutere. Di un cambioper Tananai vi avevamo parlato nei giorni scorsi. Tananai infatti è in gara con “Tango”, ma aveva inizialmente scelto unper il suo singolo. Adesso aggiungiamo una chicca per i fan di Marco, il brano che sta conquistando per ...