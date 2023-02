Meloni vede comunque Zelensky | ma su Kiev serve un’unica regia europea

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) É come la difesa comune, invocata da tutti gli stati membri ma poi complessa da realizzare davvero, anche per freni interni. L’occasione del Consiglio Ue era ghiotta, non solo per affrontare i singoli dossier come migranti, fondo sovrano e debito, ma per mostrarsi granitici dinanzi al Presidente ucraino Volodymyr: e invece la governancesi è impantanata in decisioni affrettate (come la cena francese ad excludendum), in tentennamenti equivoci (come i dubbi di pezzi del governo tedesco sull’invio dei Leopard) e in atteggiamenti pericolosi (come la marcia indietro sul video a Sanremo). Tra l’altro è stato lo stesso Presidente ucraino a chiedere al presidente del Consiglio un colloquio a due e, nell’occasione, Giorgiaha confermato il sostegno italiano all’Ucraina contro l’aggressione russa ...