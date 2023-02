... a Bruxelles, per ile lo status di Paese candidato: "Ci ha motivato a resistere". Prima ... ma non la premier italiana Giorgia, è storica la visita alle istituzioni comunitarie. "Non ...Ilall'Ucraina è il modo migliore per arrivare ad una possibile trattativa ', ha continuatosottolineando come Roma ' vuole essere protagonista anche nella parte della ricostruzione '.

Ucraina, Meloni: "Sostegno italiano continuo modo migliore per costruire un dialogo e' mantenere le forze in campo ... Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev miglior modo per la pace” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni: sostegno a Ucraina modo migliore per prospettiva di pace Libero Tv

Guerra Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev miglior modo per la pace” AGI - Agenzia Italia

Meloni: sostegno a Ucraina modo migliore per prospettiva pace Tiscali Notizie

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Con il Governo Meloni gli italiani smetteranno di vedere lo Stato come entità vessatoria e inizieranno a concepirlo per come deve essere realmente e cioè un sostegno che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...