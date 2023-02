Meloni | “Incoraggiare la formazione nelle materie STEM” Sulla denatalità | “C’è tanto da fare a partire dal potenziamento degli asili-nido”

...il dovere difortemente , così come dovrebbe avere il dovere di spingere sulla cosiddetta zonizzazione della ZES, per la quale si è ancora in attesa di un Decreto della Presidente,...... visto che la visione politica della, come ribadiscono nell'articolo, è sicuramente volta a spingere la natalità edle giovani famiglie a crescere. Ma spesso non tiene conto del ...

Vigili del fuoco italiani in Turchia, la dichiarazione del Presidente ... Governo

Meloni: dal nuovo RepowerEu forte contributo al piano Mattei Il Sole 24 ORE

Meloni: “Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente” In Terris

Turchia: Meloni, grazie a squadre Vigili del Fuoco italiane due ... Borsa Italiana

L'endorsement di Luigi Di Maio (da Washington) per Giorgia Meloni ... Open

Fin dal 2008, la Nadef del governo - che aggiorna l'istantanea delle nostre finanze - incoraggia a una gestione grintosa delle ... il pallone che scotta è sui piedi del governo Meloni. A intervenire ...Il rischio, per i vertici europei, è che la riunione si trasformi in un tutti contro tutti non solo sui migranti ma anche sull’altro tema caldo del momento, quello degli aiuti di Stato ...