(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per la premier italiana aver invitato a Parigi il presidente ucraino senza coinvolgere gli alleati europei rischia dire la compattezza del fronte continentale

Salvini è "quattro anni che ci, gli consiglio di non guardarci più, stasera e nelle ... i sondaggi non vanno bene, Giorgiadilaga in tutti i sensi e lui sente la sua leadership vacillare.Zelensky al Parlamento Ue accolto da MetsolaMacron: "Su invito a Zelensky è stato inopportuno" Zelensky a Bruxelles accolto da von der Leyen Isw: iniziata offensiva russa nel Luhansk 2023 - 02 - 09 10:33:33 Zelensky al Parlamento ...

Meloni critica Macron: «Inopportuno l’invito a Zelensky, mina l’unità europea» Corriere della Sera

Meloni esclusa dalla cena Macron-Scholz-Zelensky. La premier paga i dissensi in maggioranza, dovrà accontenta… la Repubblica

Il presidente ucraino Zelensky arriva a Bruxelles - Europa Agenzia ANSA

Dalla svolta di Fiuggi al governo di Giorgia Meloni. Ecco l’eredità di ... Formiche.net

Caso Donzelli, Bonaccini (Pd) critica le scelte di Giorgia Meloni Tag24

Per la premier italiana aver invitato a Parigi il presidente ucraino senza coinvolgere gli alleati europei rischia di minare la compattezza del fronte continentale ...Giorgia Meloni e la rivoluzione fiscale: «Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi. Lavoriamo a una legge deleg ...