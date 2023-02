Meloni attacca Macron | “Inopportuno invitare Zelensky a Parigi” La replica | “Abbiamo un ruolo particolare”

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tornano a farsi tesi i rapporti tra Roma e. Giorgiaha criticato duramente il vertice tenuto ieri all’Eliseo tra Emmanuel, Volodimire Olaf Scholz. Un invito, quello al presidente ucraino, giudicato “” dalla presidente del Consiglio, che ha parlato a Bruxelles prima del Consiglio europeo di oggi, a cui prenderà parte anche. Un giudizio netto, arrivato in risposta alla domanda se “la missione di Francia e Germania a Washington è stata inopportuna”, in riferimento al viaggio dei ministri dell’Economia dei due paesi per discutere delle ricadute dell’”Inflation Reduction Act” di Joe Biden. “Francamente mi è sembrata piùl’invito adi ieri”, ha risposto il capo del governo. “Perché ...