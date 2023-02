Meloni annuncia | nel 2023 una rivoluzione fiscale

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l`evasione si combatta prima ancora che si realizzi". Partendo da questa premessa la presidente del consiglio, Giorgia, hato in un'intervista al Sole 24 Ore una "legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità" e che "metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc".ha anche colto l'occasione per anticipare alcuni provvedimenti in arrivo. A partire dalla volontà di "mettere al sicuro il nostro debito da nuovi shock finanziari" lavorando con il ministro dell`Economia Giancarlo Giorgetti "all`aumento del numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote del debito". L`impegno, "compatibilmente con le risorse economiche a disposizione", è di "proseguire nella direzione di tagli consistenti al ...