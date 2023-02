MAZZARIELLO | intervista in occasione della release del suo EP “Ufficio oggetti smarriti”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è il debut EP di, uscito a metà gennaio per Futura Dischi. Il disco aggiunge tre inediti ai due singoli già usciti, Non chiamarmi amore e Bambini per sempre (con Altea): un viaggio di pura malinconia costellato di gemme acustiche dall’anima intima ed evocativa. Abbiamotoper farci raccontare i brani di L'articolo