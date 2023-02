Max Verstappen snobba la Ferrari nella corsa al titolo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Mondiale 2022 è stato dominato in lungo e in largo dalla Red Bull che ha portato, nuovamente, sul tetto del mondo Max(vincitore del secondoconsecutivo nei piloti) vincendo anche la graduatoria dedicata ai Costruttori. L’olandese sarà l’uomo da battere anche nel prossimo anno di Formula 1, ma chi potrebbe impensierirlo? Secondo il diretto interessato sarà la Mercedes la vera rivale: indicazione che mette inevitabilmente in secondo piano ladi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le parole di Maxsulla competitività dellain vista della stagione che sta per entrare Charles Leclerc e Max(Credit foto – pagina Facebook F1)“È difficile da dire perché hanno avuto un finale di 2022 altalenante, ma se riescono a capire come ...