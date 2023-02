(Di giovedì 9 febbraio 2023) Da Sky alla presidenza dellaPro.vince il derby fra giornalisti con Marcel Vulpis, viceuscente e reggente della Serie C dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli per la ...

Da Sky alla presidenza della Lega Pro.vince il derby fra giornalisti con Marcel Vulpis, vicepresidente uscente e reggente della Serie C dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli per la bocciatura del nuovo format del ...Commenta per primo Saràa guidare la Lega Pro dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli a dicembre . Il giornalista ha infatti battuto Marcel Vulpis per 39 voti a 15, lo annuncia la stessa Lega sui canali ...

Matteo Marani eletto nuovo presidente della Lega Pro Sky Sport

Matteo Marani nuovo presidente Lega Pro. I club di C lo hanno eletto con 39 voti La Gazzetta dello Sport

Lega Pro al voto: domani la scelta del presidente, sfida tra i giornalisti Marani e Vulpis RaiNews

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro DAZN

UFFICIALE Lega Pro, il nuovo Presidente è Matteo Marani: battuto Marcel Vulpis Sportitalia

Torna l'idea di un campionato con le big europee. Investitori del Qatar puntano il club inglese. Record di trasferimenti sul mercato di gennaio. Eletto in neo presidente della Lega Pro ...Il derby tra giornalisti è andato a Matteo Marani: è stato eletto presidente della Lega Pro con 39 voti. Al suo fianco Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti sosterran ...