Masterchef 12 | nona puntata stasera in tv | anticipazioni | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ecco tutto quello che c’è da sapere sulladi, il più popolare dei talent dedicati alla cucina. Rimasti in dieci, il livello inevitabilmente si alza perciò a giudicare gli aspiranti chef ci sarà Giancarlo Perbellini, che può vantare ben 2 stelle Michelin. Lo chef sarà protagonista sia della Mystery Box che dell’Invention Test. Per la prova in esterna, invece, appuntamento all’Hotel NH Collection CityLife di Milano con dieci chef internazionali che giudicheranno i concorrenti. Quindi il Pressure Test, in cui ci sarà un’eliminazione. A deciderla saranno ovviamente i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sarà possibile seguire lasu Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono visibili anche insu NOW (per ...