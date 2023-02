Martina Rosucci è il porto sicuro della Juventus Women

(Di giovedì 9 febbraio 2023) C’è una cosa che accomuna calciatori e calciatrici di ogni età, categoria e campionato: a nessuno piace davvero cambiare ruolo. O meglio, a nessuno piace cambiare ruolo permanentemente. Arrivati ad un certo puntocarriera poi, cambiare ruolo porta con sé molti aspetti di natura pratica ed emotiva. Tralasciando giocatori e giocatrici con un’innata propensione alla versatilità, in linea di massima arrivati ad un certo livello si tratta di perfezionare un ruolo specifico: si allena una giocata, si perfeziona un movimento, si lima un difetto, si consolida un’abitudine legata a doppio filo con la posizione e la funzione che si svolge in campo. Il rapcon l’abitudine è centrale. Nel senso che a determinare il successo o l’insuccesso di un giocatore o giocatrice che affronta un cambio ruolo è il banale rapche ha nella vita ...

... Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Mascarello (Milan),(Juventus), ...Piemonte è glaciale dal dischetto e fa 0 a 1. Il raddoppio arriva al 75' con Thomas che da ... Lenzini (13'st Bonansea), Gama, Salvai (31'st Sembrant), Boattin; Pedersen (13'st Caruso),,...

La Ct Milena Bertolini si appresta a guidare la nuova spedizione inglese delle Azzurre, pronte a prendere parte alla seconda edizione della Arnold Clark Cup, il prestigioso torneo a inviti che ...