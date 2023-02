Marsiglia è già pazza di Malinovskyi | un altro super mancino elimina il Psg dalla Coppa di Francia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ruslanci ha messo poco ad ambientarsi nella sua nuova casa: è passato appena un mese dal suo trasferimento al, ma il Vélodrome è già impazzito per il suo sinistro. Specialmente perché era dal 27 novembre 2011 che nella città del sud delnon si festeggiava una vittoria interna contro gli arci-rivali del Paris Saint-Germain. È successo nella serata di mercoledì e la firma sulla vittoria è stata proprio quella dell’ucraino, al secondo gol consecutivo. E cosa potevano avere in comune le prime due reti segnate dal classe 1993 con la sua nuova maglia, se il suosinistro? Ha aperto il suo conto contro il Nizza nel match della 22ª giornata di Ligue 1 domenica 5 febbraio, una rete che però non è stata abbastanza per evitare la sconfitta in casa nel derby del sud. Tre giorni dopo l’ex ...