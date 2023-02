Marquez | «Un tempo ero disposto a riappacificarmi con Valentino Rossi Ora non più»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Marcracconta il calvario successivo all’infortunio subito ormai più di due anni fa al programma televisivo Viajando con Chester. «Venivo da una carriera sportiva in cui sembravo un supereroe e all’improvviso, da un giorno all’altro, fratture, infezioni, operazioni».dichiara di essere passato dalla gloria all’inferno in pochissimoe quanto sia stato difficile affrontare tutto. «La sfortuna si è accumulata, le cose non sono andate come previsto, ho deciso di scappare dal mondo, perché nel momento in cui presti attenzione a quello che pensa la gente affondi».continua: «Adesso sto bene. Sei mesi fa il ritiro è stata un’opzione importante. L’assenza di dolore è stato il punto di ripartenza». Per lungo, dice, il dolore ha prevalso sulle vittorie. «Piangevo quando ...

Il tempo, comunque, corre e fugge anche per Marc Marquez che compirà 30 anni il 17 febbraio prossimo. E poiché non ci aspettiamo da lui una carriera lunga come quella del suo grande rivale, Valentino ...L'ultima stoccata in ordine di tempo viene dallo spagnolo ... Su altre testate Ormai sono passati tre anni o giù di lì dall’ultima volta che abbiamo visto Marc Marquez in compagnia di una donna. Poco ...