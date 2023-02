Marco Mengoni | look in pelle a Sanremo Fan in estasi | «Il re è tornato»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 9 febbraio 2023)sul palco dell’Ariston dopo dieci anni ed è schizzato dritto in testa alla classifica provvisoria del Festival dicon la sua “Due vite”. Per i bookmakers è tra i favoriti per la vittoria (insieme a Ultimo e Giorgia), nel Fantaè tra i capitani più quotati, sui social fa strage di fan. IlinDa riconosciuta icona glamour,per la prima serata del festival ha messo da parte lo smoking e fatto sfoggio della sua bellezza in un completo didi Atelier Versace. Camicia e pantaloni in coordinato, decorati da bottoni dorati con la testa di Medusa simbolo della casa di moda. A completare il, cinturone borchiato, collane d’oro, orecchini ...