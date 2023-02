Marano | picchiato da due donne | scattano le denunce “Non è vero niente”

E' accaduto la scorsa notte adi Napoli, in un'abitazione situata in via Torre Dentice, in ... Hanno anche minacciato ele vittime. Solo che è scattato l'allarme e si sono dati alla ...Scene da Arancia meccanica adi Napoli, dove una rapina è stata messa segno la scorsa notte all'interno di un'abitazione ... I banditi, si apprende dai carabinieri, hanno anchee ...

Marano, il video choc è virale: imboscata all'ex marito poi picchiato ... Il Meridiano News

Famiglia rapinata in casa nella notte a Marano: minacce e botte La Repubblica

Marano di Napoli, tentano rapina sequestrando famiglia in casa ... PUPIA

Marano, sequestrati in casa e picchiati dai rapinatori - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Choc a Napoli, impatto fatale tra auto e scooter: morto un 19enne Minformo

La violenza, come racconta la stessa vittima ed alcuni suoi familiari che si sono rivolti proprio a Borrelli, è avvenuta a Marano di Napoli. L’uomo sarebbe stato attirato una sorta di trappola da una ..."L’episodio non va assolutamente preso sottogamba soltanto perché questa volta la vittima è un uomo aggredito da delle donne. A parte invertite ci sarebbero già state delle conseguenze" ...