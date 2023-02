Mara Venier | il pre serata del Festival di Sanremo bevendo spritz | «Mi sento un po' accaldata»

20:58a Blanco: "Venga a scusarsi a Domenica In" 'Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al ...lancia un appello a Blanco: vieni a Domenica In per ...

Mara Venier in diretta con Davide Maggio: «Benigni a Sanremo è stato pazzesco, rimarrà nella storia» DavideMaggio.it

'Artisti napoletani vergognosi con Mia Martini'. Mara Venier non ci sta e zittisce l'ospite AreaNapoli.it

Mara Venier a Blanco: «Ti invito a 'Domenica In' per scusarti col pubblico» Corriere TV

Sanremo 2023, Mara Venier invita Blanco a Domenica In: "Vieni a scusarti" Adnkronos

Mara Venier a Blanco: «La zia ti invita a Domenica in per scusarti» Alto Adige

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...