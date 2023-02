Manageritalia e Bologna supportano il ruolo delle donne nella crescita

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) - Gestione del denaro, previdenza e finanza questi i temi al centro del percorso di empowerment femminile, che parte il 16 febbraio, organizzato daEmilia-Romagna in partnership con Banca d'Italia e in collaborazione con CIDA, HUB del Territorio Emilia-Romagna e Città Metropolitana di, giovedì 9 febbraio 2023. Si intitolae denaro in una relazione diil percorso di formazione dedicato alle(ma sono benvenuti anche gli uomini) che parte il 16 febbraio 2023. Un format snello ma incisivo con 7 incontri della durata di 1 ora e 30 ciascuno a cui si potrà accedere tramite il link di Teams, inviato agli indirizzi mail di tutte le e i partecipanti iscritt*. Organizzato daEmilia-Romagna in ...

