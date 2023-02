Maltempo Italia | in arrivo uragano mediterraneo | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) –estremo questo giovedì 9 febbraio 2023 al Sud e parte del settore adriatico, almeno fino a domani, poi nel weekend tornerà il sole ed il caldo su tutta l’. Un, o Medicane dalla sintesi delle parole MEDIterranean hurriCANE, sta infatti per colpire la Sicilia e non solo. Inventi di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell’isola e la bassa Calabria. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la struttura ciclonica che spaventa parte del Sud e che potrebbe portare disagi fin sulla Sardegna orientale. Si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un ‘cuore caldo’, come si dice in gergo meteorologico, cioè con una temperatura nel centro del vortice ...