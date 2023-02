Maltempo | domani ancora allerta rossa in Sicilia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilcontinua ad abbattersi sullae, per questo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di, venerdì 10 febbraio,sul settore meridionale della regione. Valutata inoltrearancione nell’area centrale dellagialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della. Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo centrale, che sta interessando l’Italia meridionale con precipitazioni sparse e intensa ventilazione, tenderà a risalire di latitudine in direzione dellaper arrivare nella notte a lambire le coste sud-orientali dell’isola, determinando una ulteriore intensificazione della ...

Ilcontinua ad abbattersi sulla Sicilia e, per questo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della regione.

È stato diramato il nuovo avviso meteo dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in cui si comunica che anche per la giornata di domani, venerdì 10, il Livello di Allerta Meteo segna di rosso ...Non si ferma, anche se comunque per domani dovrebbe essere meno intensa, l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulle coste ioniche. In particolare a Catania le scuole di ogni ordine ...