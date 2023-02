Magic Mike - The Last Dance | la recensione | se Steven Soderbergh si dà alle rom-com

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladi- The: Channing Tatum torna ad essere ilo strippernel terzo capitolo diretto (di nuovo) da. Il risultato? Un sequel che si smarca dregole legacy diventando, invece, una commedia romantica e brina. 2012, esce in saladi. Grande successo, ma un equivoco: il pubblico lo scambia per un film superficiale, tutto muscoli e poco cervello. Buono per intrattenere a buon mercato, con le banconote da cinque dollari pronte per essere sventolate sotto il naso (anzi, sotto gli slip). Un equivoco madornale, perché quel film, dietro l'apparenza ...

Così, 8 anni dall'uscita diXXL , lo scultoreo Mick Lane torna a volteggiare sul grande schermo nel terzo lungometraggio di un franchise che ha conquistato il globo terraqueo e che ha ...2012, esce in saladi Steven Soderbergh . Grande successo, ma un equivoco: il pubblico lo scambia per un film superficiale, tutto muscoli e poco cervello. Buono per intrattenere a buon mercato, con le ...

Magic Mike è tornato e si spoglia per Salma Hayek Agenzia ANSA

Magic Mike - The Last Dance, si chiude la trilogia più sfacciata sulla crisi dell'America: un ultimo capitolo capace di leggere il presente MYmovies.it

Magic Mike – The Last Dance, la danza di Channing Tatum ci salverà. La recensione del film Sky Tg24

Magic Mike - The Last Dance e le altre nuove uscite al cinema - E-DUESSE.IT E-Duesse

Magic Mike – The Last Dance, la recensione | Cinema BadTaste.it TV

So was Steven Soderbergh, the Oscar-winning director who helmed the Magic Mike movie in 2012. Two months later, Channing Tatum, star of Magic Mike and Magic Mike XXL in 2015 and co-creator of Magic ...As trade deadline week approaches, follow along with the Magic Insider on all the deals taking place ahead of Thursday at 3 p.m.