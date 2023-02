(Di giovedì 9 febbraio 2023) Hanno risposto al gip, durante l'interrogatorio di garanzia, Alfonso Tumbarello,di Campobello di Mazara che aveva in cura il boss, e Andrea Bonafede, cugino e omonimo del ...

Ilha raccontato di aver appreso che a Bonafede era stato diagnosticato il tumore e di essersi limitato, senza visitarlo, a prescrivergli terapie e accertamenti che poi gli avrebbe fatto avere ...D'Amico);" "ha partecipato ad un altro convegno di, dopo la sua scarcerazione nel '97" (dice. ... E infine "nel 2004 Rugolo (Salvatore,di base deceduto nel 2008 in un incidente stradale, ...

Mafia, arrestato il medico di Matteo Messina Denaro Agenzia ANSA

Mafia: medico risponde a Gip,non sapevo fosse Messina Denaro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Mafia: medico risponde a Gip,non sapevo fosse Messina Denaro Giornale di Brescia

Mafia, arrestato il medico di Messina Denaro TGCOM

Mafia, l'avvocato del medico di Messina Denaro: risponde al Gip - Il ... Il Sole 24 ORE

il medico Alfonso Tumbarello, arrestato martedì scorso e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Tumbarello avrebbe risposto ad alcune domande del Gip per chiarire la ...Hanno risposto al gip, durante l’interrogatorio di garanzia, Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara che aveva in cura il boss Messina Denaro, e Andrea Bonafede, cugino e omonimo del ...