Madre arrestata per le lesioni con lo spray alla figlia di 17 mesi resta in carcere | No ai domiciliari in famiglia | è pericolosa

...scrive il gip di Milano Sonia Mancini che ha deciso che deve restare in carcere la 27enne...Milano dove i medici si sono accorti che quelle lesioni potevano essere state causate dalla. ...... 'Trattamento inumano, va fatta luce' Eva Kaili lapidata, questa non è giustizia! Perché Eva Kaili è stataillegalmente: torturata in cella come in Iran o Cina Kaili èdi una bambina ...

Casalmaggiore, picchia la madre a 18 anni: arrestato - OglioPoNews OglioPoNews

Picchia la madre e la manda in ospedale, arrestato La Provincia di Cremona e Crema

Calci e pugni alla mamma che lo denuncia: arrestato 26enne a Roccalumera Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Madre arrestata, lo psichiatra Mencacci: "Forse chiedeva attenzione perché malata della sindrome di Munchause… La Repubblica

Respinta la richiesta del legale della 27enne arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati: "Nessuno dei parenti si è accorto di quanto stava accandendo e del suo disagio per più di un anno" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...